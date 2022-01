Dakar-deelnemers laten hun emoties de vrije loop na laatste etappe

Premium Autosport

Zilveren kleiduivenschutter is één met de woestijn: ’Hij kan door de duinen heen kijken’

Alom wordt Nasser Al-Attiyah als een fenomenale autocoureur beschouwd en met talloze wereldtitels in de rallysport en drie Dakar-overwinningen (2011, 2015 en 2019) bevestigt de 51-jarige Qatarees alleen maar zijn status. Ook in de huidige woestijnrally door Saoedi-Arabië is hij weer imponerend in zi...