Schreuder ziet Ajax dezelfde fouten maken als in Liverpool

„Ik vond AZ trouwens ook veel frisser ogen, zij hebben het gewoon heel goed gedaan. Maar wij moeten hier ook van leren. Er lag opnieuw voldoende ruimte om wel te voetballen. We werden pas gevaarlijk toen we in de laatste 20 minuten opportunistischer gingen aanvallen. Toen hebben we denk ik wel vijf goede kansen op de 2-2 gemist.”

Ajax betrok doelman Remko Pasveer veelvuldig in het spel met heel veel terugspeelballen. „Maar dat hoeft geen probleem te zijn”, zei Schreuder. „Het gaat er om wat we daarna met de bal doen. Dat deden we gewoon niet goed. Daar moeten we echt snel van leren.”

Veel spelers van Ajax waren niet blij met het optreden van scheidsrechter Bas Nijhuis, die in hun ogen enkele zware overtredingen onvoldoende bestrafte. „Ik hoorde dat net wel in de kleedkamer”, zei Schreuder. „Maar ik vind dat we na zo’n wedstrijd niet naar de scheidsrechter moeten wijzen.”