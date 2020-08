Pablo Rosario oogst lof bij PSV-coach Schmidt

Pablo Rosario, sturend tegen Eintracht Frankfurt. Ⓒ BSR Agency

TILBURG - Pablo Rosario lijkt weer op Pablo Rosario. De 23-jarige middenvelder behoort tot nu toe tot de fijnste verrassingen in de voorbereiding van PSV onder trainer Roger Schmidt. In het voor de gehele club dramatisch verlopen vorige seizoen, moest de speler over heel sterke schouders beschikken om de kritiek van buitenaf te verdragen en van zich af te schudden. Rosario vertelt over de lessen die in zijn ’bagage’ zitten.