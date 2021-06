Mathieu van der Poel raakt NK-titel kwijt aan Timo Roosen

Er vormde zich na 35 kilometer koers een omvangrijke kopgroep, zónder topfavoriet Van der Poel. Die moest dan ook in de achtervolging. Na 90 kilometer NK op de weg reden er 17 koplopers, en acht renners in de achtervolging. Een van hen: Van der Poel.

Maar de frustratie spatte van de kopman van Alpecin-Fenix af, die tactisch een loer werd gedraaid door zijn concurrenten, met name Jumbo-Visma. Met nog 35 kilometer te gaan waren er zeven koplopers: Kooij, Groenewegen, Van Poppel (2x), Tusveld, Riesebeek en Bax.

Riesebeek, Bax en Tusveld leken over te blijven van de vluchtersgroep, maar Jumbo-Visma’s tactiek was zondag te sterk voor de concurrentie. Twee kilometer voor de finish reed Roosen ineens weg en dat bleek voor iedereen de doodsteek.

Van der Poel, kopman en favoriet voor wederom een NK-titel, gaf op, nadat hij in een tweede pelotongroep kwam en geen uitzicht meer had op de eindzege. Van der Poel gaf eerder te kennen dat hij vond dat hij in Tirreno-Adriatico te diep was gegaan en dat hij daarom niet top was tijdens de voorjaarsklassiekers. Zo diep gaan, dat zou hij niet snel vaker doen. Met die woorden in het achterhoofd, was het raar om de uittredend kampioen al in de tweede ronde in de aanval zien te trekken. Toch kwam hij niet weg, misschien wel doordat hij zelf zijn eigen woorden hoorde echoën.

Ook Tom Dumoulin maakte de wedstrijd niet af. Voor de Limburger, die woensdag de Nederlandse titel tijdrijden veroverde, was het zijn laatste optreden in aanloop naar de olympische tijdrit bij de Olympische Spelen volgende maand.

Het parcours van het NK was vrijwel hetzelfde als vorig jaar. De renners moesten een parcours van 7,3 kilometer op en rond de VAM-berg 25 keer afleggen.

Van Aert laat Jumbo-Visma ook in België juichen

Wout van Aert heeft voor de eerste keer de Belgische titel op de weg veroverd. De 26-jarige coureur van de Nederlandse formatie Jumbo-Visma versloeg na een rit over 221,3 kilometer, met start en aankomst in Waregem, in de sprint zijn medevluchters Edward Theuns (Trek-Segafredo) en Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick-Step).

Van Aert volgt op de erelijst Dries De Bondt op. Die sprintte vorig jaar naar de Belgische titel in Anzegem. Van Aert gaf de ploegleiding van Jumbo-Visma zondag opnieuw reden tot juichen. In Nederland ging de nationale titel naar Timo Roosen, teamgenoot van Van Aert.

Met nog ruim 20 kilometer te gaan reed Evenepoel weg met Van Aert. Ook Theuns maakte nog de aansluiting. De drie renners bleven samen tot aan de streep en sprintten om de titel. Van Aert versloeg Theuns met klein verschil.

Schachmann in Stuttgart Duits kampioen

Maximilian Schachmann is in Stuttgart voor de tweede keer Duits kampioen geworden. Op een uitdagend parcours met enkele beklimmingen over 185 kilometer bleef hij Jonas Koch voor. Georg Zimmermann kwam als derde over de streep.

In 2019 behaalde Schachmann voor de eerste keer de nationale titel. De in Berlijn geboren coureur neemt dit seizoen niet deel aan de Ronde van Frankrijk.