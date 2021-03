Kiki Bertens: ’Zij was indrukwekkend’

Kiki Bertens Ⓒ ANP/HH

Kiki Bertens had het graag anders gezien bij haar rentree op de WTA Tour, maar ze moest zelf ook constateren dat Jelena Ostapenko in Doha simpelweg een klasse beter was. „Ik vond haar heel indrukwekkend. Dan is het gewoon heel lastig inschatten waar je zelf staat”, stelde de nummer 11 van de wereld na een toch wel pijnlijke 6-0, 6-2 nederlaag in 55 minuten.