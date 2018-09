Kramer: 'Ze mogen mij de schuld geven'

De Rotterdammers rechtten woensdag met een 4-1 bekerzege op de amateurs van Swift de rug, nadat in een ruim een maand tijd werd verloren van Manchester City PSV, NAC, Napoli, Shakthar Donetsk en Ajax.

"Ik ben het gewend", aldus Kramer, die in De Kuip in de 13e minuut een penalty miste, maar in de tweede helft alsnog een goaltje meepikte. "Mensen hebben altijd kritisch naar mij gekeken, al is het hier bij Feyenoord in meervoud. Ik heb er zelf geen last van. Ik weet dat het erbij hoort. Ik slaap er ook niet slecht van."

Jeremiah St. Juste feliciteert 'hatrrick hero' Sam Larsson. Links Michiel Kramer. Ⓒ Rene Bouwman

Kramer verving afgelopen maand in enkele duels de geblesseerde topscorer Nicolai Jørgensen. Een verpletterende indruk liet hij echter niet achter. "Maar tegen City en PSV speelde ik niet slecht, al verloren we die wedstrijden wel. Tegen PSV moest ik er in de rust eruit, omdat we met tien man stonden en tegen City stonden we al snel met 3-0 achter. Ja, dan wordt het sowieso lastig. Zeker als ik op de middenlijn speel. Maar mensen mogen mij de schuld geven, hoor. Dat vind ik niet erg."

Zijn gemiste strafschop deed Kramer weinig goed, zo erkende hij afloop ruiterlijk bij FOX Sports. "Ik ging daarna tegen mezelf voetballen, maar dit soort dingen gebeurt gewoon. Morgen ben ik het weer vergeten."