Alfred Schreuder klaar voor terugkeer bij Club Brugge

Schreuder vertrok na vorig seizoen uit Brugge en trok naar Ajax, maar werd eind januari na tegenvallende resultaten ontslagen. Hij is dus opnieuw vrij en dat zette Club aan het denken. Het beschouwt Parker intussen als een mismatch, die zowel qua spel als resultaten als interne communicatie tekortschiet, en was daarom al aan het uitkijken naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen. Maar na de nederlaag in Oostende afgelopen weekend was duidelijk dat er al sneller iets moest gebeuren.

Een hernieuwde samenwerking met Schreuder dus, die in Brugge bewees op korte termijn iets neer te kunnen zetten en – belangrijk – nog altijd zeer goed bij het merendeel van de huidige spelers ligt. Om er maar een citaat van Brugge-doelman Simon Mignolet bij te halen: „Ik heb veel trainers gehad, maar Alfred was wellicht de beste.”

De Nederlander heeft zelf ook een goede relatie onderhouden met veel mensen binnen de club. En hij heeft te kennen gegeven dat hij opnieuw de uitdaging wil aangaan. De insteek voor Schreuder is nu wel anders. Ook vorig jaar moest hij komen blussen, maar toen was hij zes maanden later dus al weg. Dit keer willen hij en Club op langere termijn samenwerken. Schreuder werd op 27 januari ontslagen bij Ajax, maar kan dus al snel weer aan de slag. Eerder was hij in beeld bij Leeds United, maar de huidige nummer zeventien van de Premier League koos uiteindelijk voor de Spaanse coach Javi Gracia.