Feestende Marseille-fans wekken woede van Franse minister

Gerald Darmanin keurt het gedrag van de Olympique Marseille-fans af. Ⓒ AFP

MARSEILLE - De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin is niet te spreken over de supporters van Olympique Marseille die zondagavond massaal de straat opgingen om te vieren dat hun club had gewonnen van kampioen Paris Saint-Germain.