Uitgevallen Verstappen ziet ploeggenoot Pérez pole veroveren

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Sergio Pérez Ⓒ ANP/HH

Sergio Pérez heeft het Formule 1-team van Red Bull alsnog pole position bezorgd voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Mexicaan was met 1.28,265 de snelste in het laatste deel van de kwalificatie, waarin zijn teamgenoot Max Verstappen ontbrak. De wereldkampioen was in het tweede deel blijven steken met een gebroken aandrijfas.