Leven lacht Oranje-routinier Jorna weer toe na nachtmerrie in privésfeer

Premium Sport

Volleyballer Abdelaziz filosofeert over afscheid als international

Nimir Abdelaziz is al jarenlang de grote ster van het Nederlands volleybalteam, maar de vraag is voor hoe lang nog. Twee dagen voor vertrek naar het Sloveense Ljubljana, waar de Oranje-equipe komende zaterdag begint aan het WK, vertelt de 30-jarige diagonaal in alle eerlijkheid dat hij filosofeert o...