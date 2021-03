Fabio Jakobsen na pijnlijke weken: ’Licht aan het einde van de tunnel’

De Nederlander onderging vorige maand weer een operatie aan zijn gezicht, dat afgelopen augustus zwaar gehavend raakte bij een crash in de Ronde van Polen. Jakobsen kreeg implantaten in zijn boven- en onderkaak. De chirurgen hebben ook de littekens in zijn mond weggewerkt.

„Het is bijna tijd om weer te beginnen. Het herstelproces lijkt goed te gaan”, aldus Jakobsen. „De laatste drie weken waren pijnlijk, ik had moeite met eten en drinken. Het duurt vier, vijf maanden tot alles genezen en sterk genoeg is voor ik mijn ’nieuwe’ tanden krijg. Er is licht aan het einde van de tunnel en daar ga ik voor!”

De wielrenner werd in de massasprint aan het einde van de eerste rit in Polen op hoge snelheid klemgereden door Dylan Groenewegen en vloog door de hekken. Hij raakte bij de val bijna al zijn tanden kwijt. Jakobsen liep ook scheurtjes en breuken in zijn schedel en gehemelte op en een gebroken neus.