Frenkie de Jong verovert met FC Barcelona Spaanse landstitel

FC Barcelona is door de zege op 85 punten gekomen. Dat zijn er 14 meer dan rivaal en titelverdediger Real Madrid, dat een dag eerder met 1-0 won van Getafe. Met nog vier wedstrijden te spelen kunnen de Catalanen niet meer worden ingehaald.

Robert Lewandowski opende de score voor Barça en maakte later ook de 3-0. Dat was zijn 21e doelpunt in La Liga. Alejandro Balde, de aangever bij de 1-0, maakte de tweede treffer na goed voorbereidend werk van Pedri. Jules Koundé kopte op een lange voorzet van De Jong de 4-0 binnen. Javi Puado en Joselu scoorden nog voor de thuisploeg.

Eerste titel sinds 2019

Voor Barcelona is het de eerste landstitel sinds 2019. Onder coach Ernesto Valverde werd toen voor de tweede keer op rij het kampioenschap gepakt. In de jaren daarna moesten de Catalanen de titel twee keer aan Real Madrid en een keer aan Atlético Madrid laten.

Supporters van Espanyol, dat strijdt tegen degradatie en voorlaatste staat, konden het kampioensfeest van de grote rivaal moeilijk verkroppen. Ze bestormden het veld waardoor de kampioensploeg van Xavi al snel een veilige plaats in de catacomben moest opzoeken. Enkele hooligans richtten hun woede op de camera’s van de Spaanse televisieploeg en gooiden die om.

Barcelona-coach Xavi heeft magnifiek gevoel na binnenhalen titel

Coach Xavi Hernández van FC Barcelona sprak van een „magnifiek gevoel”, na het binnenhalen van de 27e landstitel voor de club. De 43-jarige oud-speler die als voetballer 25 prijzen pakte met de Catalanen waaronder 8 titels en 4 keer de Champions League, leidde zijn ploeg via een 4-2-zege op stadgenoot Espanyol naar de eerste titel sinds 2019.

„Tien maanden werk en offers. De fans verdienen het”, zei hij tegen de Spaanse zender Movistar. „We hebben La Liga beslist met een geweldige wedstrijd. We waren briljant.”

Xavi nam in november 2021 het stokje over van de ontslagen Ronald Koeman. Hij leidde de club uiteindelijk nog naar de tweede plaats in 2022. Dit seizoen stevende Barcelona na de onderbreking vanwege het WK in Qatar, af op de titel. In de Champions League wist de club zich echter twee jaar op rij niet te plaatsen voor de knock-outfase.

Na het laatste fluitsignaal in het stadion van Espanyol moesten de feestvierende spelers van Barcelona al snel voor hun eigen veiligheid de catacomben opzoeken. Boze supporters van de thuisploeg, die tegen degradatie strijdt, bestormden het veld en richtten hun woede onder meer op de camera’s van de Spaanse televisie. „Het vieren van een titel is normaal, maar ik weet dat we niet thuis zijn en we niet een gebrek aan respect kunnen tonen”, zei Xavi. „Ik weet dat het lastig te controleren is, dus heb ik hen gezegd dat het beter was om naar binnen te gaan.”