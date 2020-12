Marten de Roon: ’Ajax heeft ook mindere punten’

In Bergamo ontbrak Marten de Roon tegen Ajax vanwege een blessure, maar vanavond in het cruciale zesde groepsduel kan de oud-Spartaan de stofzuigerrol weer op zich nemen bij La Dea. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Dat de Italiaanse stuntploeg Atalanta Bergamo zich uitgerekend in de Johan Cruijff ArenA voor de tweede keer in het bestaan bij de laatste zestien in de Champions League kan spelen, heeft enige symbolische waarde. De provincieclub uit Lombardije, die pas de laatste jaren uit de anonimiteit is getreden, heeft bij de opbouw van de talentenfabriek en het neerzetten van een offensieve speelwijze goed om zich heen gekeken, waarbij Cruijff een van de inspiratiebronnen is geweest.