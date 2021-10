Sport Kort: KNVB roept autoriteiten op matchfixing te onderzoeken

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennisser Griekspoor wint voor vierde keer dit jaar challenger

19.05 uur: Tennisser Tallon Griekspoor heeft voor de vierde keer dit jaar een challengertoernooi gewonnen. De 25-jarige Nederlander was zondag in de finale in Murcia 3-6 7-5 6-3 te sterk voor de als eerste geplaatste Spanjaard Roberto Carballes Baena.

Griekspoor, achter Botic van de Zandschulp de Nederlandse nummer 2, won eerder de toernooien in Praag, Bratislava en Amersfoort. Op de wereldranglijst stijgt de Noord-Hollander naar de 118e plek. Daarmee is hij 13 plaatsen verwijderd van zijn hoogste positie ooit.

Griekspoor doet komende week, net als Jesper de Jong, mee aan een challengertoernooi in Napels.

KNVB roept autoriteiten op matchfixing te onderzoeken

18.14 uur: Voetbalbond KNVB hoopt dat de Nederlandse autoriteiten onderzoek gaan doen naar mogelijke matchfixing binnen de voormalige beloftencompetitie. De NOS, die maandenlang onderzoek deed naar matchfixing binnen de Nederlandse sport, onthulde in een podcastserie dat wedstrijden van de beloften van RKC Waalwijk, Fortuna Sittard en Roda JC mogelijk zijn ’gefixt’. De omroep sprak een zelfbenoemde matchfixer, die beweert onder anderen vijf spelers van Jong RKC te hebben omgekocht.

„Op basis van het huidige dossier heeft de KNVB nu onvoldoende mogelijkheden om verder onderzoek te doen en/of tot tuchtrechtelijke vervolging over te gaan”, meldt de bond. „Er is geen onomstotelijk bewijs, wat wel nodig is om een zaak te maken. De podcast geeft wel nieuwe inzichten en toont (nogmaals) aan hoe gevoelig het voetbal kan zijn voor benaderingen door criminelen om wedstrijden te ’fixen’. Met deze nieuwe inzichten kunnen politie, OM en overheid wellicht uit de voeten. We zien graag dat de autoriteiten, met al hun opsporingsmogelijkheden, kritisch naar deze podcasts luisteren en verder onderzoek doen naar dit dossier.”

Springruiters winnen Nations Cup in Barcelona

17.32 uur: De Nederlandse springruiters hebben de Nations Cup gewonnen. In de finale met acht landen bleven drie van de vier Nederlandse ruiters foutloos. Het leverde de equipe van bondscoach Rob Ehrens de eindzege op in Barcelona en de hoofdprijs van 417.000 euro.

De springruiters hadden zich als derde geplaatst voor de finale op de Real Club de Polo in de Spaanse stad. Maikel van der Vleuten, die op de Olympische Spelen in Tokio brons veroverde, begon met Beauville Z met een foutloze ronde. Ook Willem Greve en Carambole lieten alle balken liggen en bleven binnen de tijd. Sanne Thijssen gooide er met Con Quidam RB één balk af. Harrie Smolders bezorgde Oranje de eindzege door in de laatste omloop foutloos te blijven met Monaco.

Bij ieder land werd het minste resultaat geschrapt. Ierland eindigde met 1 strafpunt, vanwege overschrijding van de maximale tijd, als tweede. Het brons ging naar België met 4 strafpunten.

Brand in regenboogtrui naar zege in Superprestige Gieten

17.30 uur: Lucinda Brand heeft in Gieten de eerste veldrit uit de Superprestige op haar naam geschreven. De wereldkampioene troefde in een bekeken wedstrijd Denise Betsema af, die als tweede finishte op het Drentse modderparcours. Annemarie Worst maakte er op de derde plaats een volledig Nederlands podium van.

Betsema was als gewoonlijk snel weg en nam na de eerste ronde al wat afstand van de rest van het veld. Brand begon wat voorzichtiger en liet de Texelse even uitrazen. Halverwege de race had Brand het gat met Betsema gedicht en bepaalde zij het tempo. De Rotterdamse was vervolgens de sterkste in de slotfase.

Ceylin del Carmen Alvarado ontbrak in het regenachtige Gieten. De winnares van de vorige editie neemt de komende weken rust vanwege een ’verstoord bloedbeeld’, meldde haar ploeg Alpecin-Fenix.

Italiaanse tennisser Sinner prolongeert titel in Sofia

17.10 uur: De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij het ATP-toernooi van Sofia op zijn naam geschreven. De 20-jarige Italiaan, nummer 14 van de wereld, versloeg de Fransman Gaël Monfils in de finale in twee sets: 6-3 6-4. Sinner, die enkele weken geleden in de derde ronde van de US Open ook al te sterk was voor Monfils, veroverde in de Bulgaarse hoofdstad zijn vierde ATP-titel.

Vorig jaar pakte hij in Sofia zijn eerste hoofdprijs op het hoogste niveau. Dit seizoen won Sinner al de toernooien van Melbourne en Washington.

Monfils (35) bleef op tien ATP-titels staan. De Fransman hield wel een opvallende reeks in stand. Monfils heeft nu al zeventien jaar op rij steeds minimaal één keer per seizoen in een finale gestaan op de ATP Tour. Alleen Rafael Nadal kan pronken met een langere reeks. De Spanjaard heeft sinds 2004 minimaal één finaleplaats per jaar behaald.

Motorcrosser Herlings raakt leiding WK kwijt aan Gajser

17.07 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings is zijn leidende positie in het wereldkampioenschap van de koningsklasse MXGP kwijtgeraakt in de Grote Prijs van Duitsland. De Sloveen Tim Gajser (Honda) won de race op het circuit van Teutschenthal en passeerde de Nederlander in de stand. Het verschil in punten tussen de beide rivalen is minimaal.

Herlings finishte in de eerste manche als tweede achter de Spanjaard Jorge Prado, maar wel voor Gajser. De Brabander duelleerde tot op de meet met Prado. In de sprong over de finishbult knalden de beide KTM-rijders met hun crossmotoren tegen elkaar en gingen onderuit. Herlings kon ongedeerd weglopen, maar Prado moest op een brancard worden afgevoerd.

De Spanjaard was dermate geblesseerd dat hij in de tweede heat niet in actie kwam. Herlings startte gewoon. Hij viel in de eerste ronde terug naar de vijfde plaats, wist zich gedurende de race op te werken naar de derde plek, maar kon Gajser en de Fransman Romain Febvre (Kawasaki) niet meer bedreigen. Met de winst in de GP verdiende de Sloveen 3 punten meer dan Herlings, die nu 2 punten achter staat in het kampioenschap. Het WK telt nog zeven ronden.

Glenn Coldenhoff eindigde in Teutschenthal als zesde, Brian Bogers werd achtste.

Sprinter Cavendish boekt tiende zege in in Münster

16.11 uur: De Brit Mark Cavendish heeft de zestiende editie van de Sparkassen Münsterland Giro gewonnen, de wielerkoers die dit jaar in Enschede startte en traditiegetrouw finisht in het Duitse Münster. De routinier van Deceuninck - Quick-Step liet in de sprint de Fransman Alexis Renard en de Deen Morten Hulgaard achter zich.

De Nederlander Adriaan Janssen finishte als zevende en laatste van een eerste groep, die ontstaan was nadat de wind het peloton in stukken had geblazen. De Duitser André Greipel beëindigde zijn laatste koers als wielerprof als tiende. Voor Cavendish (36) was het zijn tiende zege van het seizoen.

Club Brugge niet langer koploper na gelijkspel bij Anderlecht

15.32 uur: Club Brugge heeft de zege in de Champions League bij RB Leipzig geen vervolg kunnen geven in Brussel. Op bezoek bij Anderlecht bleef de titelverdediger steken op 1-1, waardoor het de koppositie kwijt is in de Belgische competitie. Bij Anderlecht stonden Wesley Hoedt en Joshua Zirkzee in de basis. Bij Brugge was Noa Lang de enige Nederlander die startte.

Club kwam al na een kwartier op voorsprong na een enorme blunder van Hendrik Van Crombrugge. De Anderlecht-doelman schoof, enigszins onder druk gezet, de bal in de voeten van Mats Rits, die meteen raak schoot. Van Crombrugge herstelde zich door na een half uur een schot van Hans Vanaken te pareren. De 2-0 zou ook meer dan geflatteerd zijn geweest want de thuisploeg had het betere van het spel, maar verzuimde te scoren.

In de 75e minuut volgde alsnog de beloning. Invaller Benito Raman, weggestuurd op rechts, passeerde doelman Simon Mignolet in de korte hoek. Ruud Vormer was inmiddels ingevallen bij Club, de middenvelder wordt voorzichtig gebracht na een blessure. Zirkzee en Lang gingen in de slotfase naar de kant.

Club heeft 19 punten uit tien duels, net zoveel als surprise Union dat een beter doelsaldo heeft.

Atleet Douma vierde in 10 km Valencia, boven Nederlands record

15.10 uur: Atleet Richard Douma heeft in Valencia het Nederlands record op de 10 kilometer niet kunnen aanscherpen. De Nederlands kampioen eindigde in een internationaal topveld als vierde in 28.30 minuten. Zijn recordtijd van 28.08 bleef daarmee staan. Douma deelt het Nederlands record op de 10 kilometer met Abdi Nageeye.

De Noor Zerei Kbrom won de race in 27.39. Hij bleef daarmee uit de buurt van het wereldrecord, dat in de vorige editie van de wedstrijd in Valencia op 26.24 werd gezet door de Keniaan Rhonex Kipruto.

Bij de vrouwen eindigde Nederlands kampioene Jasmijn Lau als achtste in een dik persoonlijk record van 31.53. De winst was voor de Keniaanse Margaret Chelimo in 29.50.

Spanje zonder Marcos Llorente in finaleronde Nations League

14.59 uur: De Spaanse voetbalploeg mist in de finaleronde van de Nations League naast Pedri ook Marcos Llorente. De 26-jarige middenvelder van Atlético Madrid hield een blessure over aan het gewonnen competitieduel met FC Barcelona (2-0) en moest zich afmelden bij bondscoach Luis Enrique. De trainer riep Bryan Gil van Tottenham Hotspur op als vervanger. De 20-jarige Gil moest zich eigenlijk melden bij Jong Spanje, maar is overgeheveld naar de A-selectie.

Eerder in de week haakte middenvelder Pedri van FC Barcelona al af. Luis Enrique haalde Brais Méndez (Celta de Vigo) als vervanger bij zijn selectie.

Spanje neemt het woensdag in Milaan op tegen Europees kampioen Italië. Een dag later staan wereldkampioen Frankrijk en België, de nummer 1 van de wereldranglijst, tegenover elkaar in Turijn. De winnaars treffen elkaar op 10 oktober in de finale in Milaan, de verliezers spelen in Turijn om de derde plaats in de tweede editie van de Nations League. Portugal won twee jaar geleden de eerste editie, door het Nederlands elftal in de finale met 1-0 te verslaan.

Motorcrosser Herlings tweede met botsing op finishbult

14.57 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings is in de eerste manche van de Grote Prijs van Duitsland op de tweede plaats geëindigd. De Brabander duelleerde op het circuit van Teutschenthal tot op de meet met de Spanjaard Jorge Prado. In de sprong over de finishbult knalden ze met hun KTM-crossmotoren tegen elkaar en gingen onderuit. Herlings kon ogenschijnlijk ongedeerd weglopen, maar Prado moest op een brancard worden afgevoerd. De Spanjaard was wel de winnaar van de heat.

Herlings, die in 2018 zijn eerste wereldtitel in de koningsklasse MXGP veroverde, leidt in het wereldkampioenschap van dit seizoen. Hij liep door zijn tweede plaats een paar punten uit op naaste rivaal en titelverdediger Tim Gajser. De Sloveen van Honda eindigde als derde in de eerste manche. Glenn Coldenhoff (Yamaha) kwam als zevende over de finish.

Zeges Jepkosgei en Lemma in ouderwets drukke marathon van Londen

13.29 uur: De Keniaanse Joyciline Jepkosgei heeft de marathon van Londen gewonnen in een sterke tijd van 2.17.43. De 27-jarige atlete versnelde vlak voor het 35 kilometerpunt en liep weg uit een kopgroepje van vijf. Geen van die loopsters kon haar volgen en Jepkosgei soleerde naar de meet in een persoonlijk record op de 42,195 kilometer.

Bij de mannen, die in Londen apart van de vrouwen liepen en een half uur later startten, zegevierde de Ethiopiër Sisay Lemma in 2.04.01. Ook hij was de sterkste van een kopgroep van vijf.

De laatste marathon van Londen was vorig najaar, maar toen liep vanwege corona een selecte groep elitelopers op een afgesloten parcours zonder publiek. De editie van zondag ging als vanouds door de Engelse hoofdstad met rond de 40.000 deelnemers en toeschouwers weer massaal langs de kant.

Jepkosgei voegde een nieuw succes toe aan haar marathoncarrière. De Keniaanse won in 2019 al de marathon van New York. In Londen was ze de beste in een topveld. De Ethiopische Degitu Azimeraw liep naar de tweede plaats in 2.17.58. Een andere Ethiopische, Ashete Bekere, werd derde in 2.18.18.

De Keniaanse Brigid Kosgei, met 2.14.04 de houdster van het wereldrecord en deze zomer winnares van het zilver in de olympische marathon, eindigde als vierde in 2.18.40.

Lemma vierde zijn eerste succes in een ’major’ marathon. Toen hij in de slotfase versnelde, kon geen van zijn vier medekoplopers hem bijhouden. Met opvallend soepele tred rende hij naar de winst. De Keniaan Vincent Kipchumba arriveerde als tweede in 2.04.28 en de Ethiopiër Mosinet Geremew werd derde in 2.04.41. Shura Kitata uit Ethiopië, die in 2020 won en onder anderen wereldrecordhouder en olympisch kampioen Eliud Kipchoge versloeg, moest nu genoegen nemen met de zesde plaats in 2.07.51.

Bahreinse atlete Gezahegne scherpt wereldrecord 10 km aan

12.55 uur: De Bahreinse atlete Kalkidan Gezahegne heeft in het Zwitserse Genève het wereldrecord op de 10 kilometer aangescherpt. De 30-jarige won de wegrace in 29.38 minuten en snoepte 5 seconden af van de oude mondiale toptijd van 29.43, die op naam stond van de Joyciline Jepkosgei. De Keniaanse liep die tijd in 2017 in Praag. Ze won zondag de marathon van Londen.

Gezahegne won op de Olympische Spelen zilver op de 10.000 meter. Ze werd er in de laatste ronde uitgesprint door Sifan Hassan, die haar tweede gouden medaille van Tokio veroverde.

In de wedstrijd in Genève voerde Gezahegne snel het tempo op. Na 5 kilometer liep ze al met enkele seconden voorsprong aan de leiding en in het tweede deel van de race liep ze alleen maar verder uit. De Keniaanse Agnes Tirop finishte als tweede in 30.20.

Wereldbiljartbond neemt uniek besluit: rankingpunten worden bevroren

12.54 uur: De wereldbiljartbond (UMB) gaat de rankingpunten van biljarters uit Vietnam - die op de wereldranglijst staan - bevriezen. De spelers uit dat land kunnen vanwege het coronavirus niet deelnemen aan het wereldbekertoernooi, dat in november in het Brabantse Veghel wordt gehouden. Het world cup-toernooi is het eerste toernooi dat na bijna twee jaar weer wordt gespeeld.

De UMB heeft in het verleden altijd op het standpunt gestaan dat er geen toernooien mogen worden georganiseerd als er restricties zijn voor biljarters zijn. Waarom daar nu van is afgeweken, is niet bekend.

Engelse voetbalclub Watford ontslaat Spaanse trainer Muñoz

12.19 uur: Watford heeft trainer Xisco Muñoz ontslagen. De club uit de Engelse Premier League ziet een negatieve trend in de resultaten en mist samenhang in het team, luidt een verklaring op de website. Watford verloor zaterdag met 1-0 van Leeds United en staat 14e met 7 punten uit zeven duels.

Muñoz werd eind vorig jaar aangesteld als coach van Watford en de Spanjaard wist met de ploeg promotie naar de Premier League af te dwingen.

Streng coronaprotocol bij marathon van Beijing

11.17 uur: De 30.000 deelnemers aan de marathon van Beijing ondergaan een streng coronaprotocol. Ze zijn verplicht de laatste 21 dagen voor de race al in de Chinese hoofdstad aanwezig te zijn en dienen elke dag hun gezondheidstoestand aan de organisatie door te geven. De hardlopers moeten bovendien een bewijs van vaccinatie hebben en kort voor de race ook nog een negatieve coronatest laten zien, meldde het staatspersbureau Xinhua.

De marathon van Beijing is op 31 oktober en een van de grotere sportevenementen in het land sinds de uitbraak van corona. De start is op het Tiananmenplein en de finish in het Olympic Forest Park. Alleen inwoners van China mogen meedoen.

De maatregelen lijken veel op de beperkingen die het Internationaal Olympisch Comité afkondigde voor de Winterspelen in Beijing in februari 2022. Vaccinatie voor de deelnemers is niet verplicht, maar sporters, begeleiders en andere officials die niet zijn ingeënt tegen het coronavirus, dienen bij aankomst in China eerst drie weken in quarantaine te gaan.

Engelse bondscoach Southgate wil doelpunten zien van Grealish

10.17 uur: Bondscoach Gareth Southgate van Engeland heeft de druk op aanvallende middenvelder Jack Grealish verhoogd. „Hij heeft al vijftien interlands gespeeld en nog niet gescoord. Het wordt tijd dat hij een doelpunt gaat maken voor het nationale voetbalteam”, zei Southgate in aanloop naar de komende kwalificatiewedstrijden voor het WK in 2022.

Grealish maakte deze zomer de overstap van Aston Villa naar Manchester City voor een bedrag van naar verluidt 117 miljoen euro. Hij is daarmee de duurste speler ooit in de Premier League. Bij zijn nieuwe club is hij al redelijk ingeburgerd met twee goals en twee assists.

„We mogen wel wat van hem vragen, want andere spelers van zijn kaliber hebben wel laten zien dat ze kunnen scoren voor Engeland en ik zie niet in waarom hij dat niet zou kunnen. Jack is in een betere conditie dan ooit”, aldus de bondscoach.

Engeland speelt op 9 oktober tegen Andorra en op 12 oktober tegen Hongarije. De ploeg van Southgate leidt in groep I met 16 punten uit 6 duels.

Norrie en Ruud spelen finale San Diego

09.24 uur: De Britse tennisser Cameron Norrie en de Noor Casper Ruud hebben de finale bereikt van het ATP-toernooi in het Amerikaanse San Diego.

Norrie versloeg in de halve finale de als eerste geplaatste Rus Andrej Roeblev in drie sets: 3-6 6-3 6-4. De nummer 28 van de wereld veroverde eerder dit jaar zijn eerste ATP-titel met de eindzege in het Mexicaanse Los Cabos.

Ruud rekende in de andere halve finale af met de Bulgaar Grigor Dimitrov in drie sets: 6-4 4-6 6-4. De nummer 10 van de wereld kan in San Diego zijn eerste toernooi op hardcourt winnen. Hij was dit jaar al vier keer de beste op de ATP-tour in een graveltoernooi.

Arina Sabalenka test positief op coronavirus

07.50 uur: De nummer twee van de wereld, Arina Sabalenka, komt niet in actie op Indian Wells omdat de 23-jarige tennisster uit Belarus positief heeft getest op corona. „Helaas heb ik positief getest bij Indian Wells en kan ik niet meedoen”, schreef Sabalenka zaterdag (lokale tijd) op Instagram.

Sabalenka, die vorige maand verloor van de Canadese tiener Leylah Fernandez in de halve finale van de US Open, was de hoogstgeplaatste speelster in Indian Wells nadat Ash Barty, de nummer één van de wereld, zich had teruggetrokken.

„Ik ben in quarantaine gegaan en ik zal hier blijven totdat ik ben goedgekeurd door de artsen en gezondheidsfunctionarissen. Tot nu toe gaat het goed met me, maar ik vind het erg jammer dat ik dit jaar niet kan spelen.”

De afwezigheid van Sabalenka is een nieuwe klap voor het toernooi dat wordt gespeeld van 4 tot en met 17 oktober. Novak Djokovic, de nummer één van de wereld bij de heren, Naomi Osaka, de kampioen van 2018 en de 23-voudig grand slam kampioen Serena Williams, doen ook niet mee.

Sabalenka heeft zich al gekwalificeerd voor de seizoensafsluitende WTA Finals, waar de acht beste enkelspeelsters en acht beste dubbelteams ter wereld strijden, die volgende maand worden gehouden in Guadalajara in Mexico.