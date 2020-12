Champions League voor Ajax voorbij na nederlaag tegen Atalanta

Vorig seizoen verspeelde Ajax in de laatste groepswedstrijd tegen Valencia ook al een plaats in de achtste finales van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag was wel al zeker van de Europa League.

Brian Brobbey startte verrassend als centrumspits in plaats van Lassina Traoré, (bovenbeenblessure) die de race tegen de klok om fit te worden had verloren. Het was het debuut van het 18-jarige talent in de Champions League die in de rust achterbleef in de kleedkamer.

Rafael Toloi van Atalanta Bergamo probeert Dusan Tadic de bal afhandig te maken. Ⓒ ANP

Ajax startte ook zonder Daley Blind (ziek) en David Neres (enkelblessure). Blind werd vervangen door Lisandro Martínez. Noussair Mazraoui en Nicolas Tagliafico waren zoals verwacht wel fit genoeg om tegen de Italianen aan te treden.

Beide ploegen begonnen voorzichtig. Na bijna 20 minuten kreeg Atalanta na een mooie aanval de eerste echte kans van de wedstrijd, maar het schot van Marten de Roon ging maar net naast. Daar bleef het bij aan de kant van de Italianen.

Een prima kopkans voor Brian Brobbey vlak voor rust. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Kopkans Brobbey

Ook Ajax kreeg maar één serieuze kans. Het duurde tot ver in blessuretijd van de eerste helft voordat de Amsterdammers de score hadden kunnen openen. Na een uitstekende voorzet van Antony kon Brobbey de bal inkopen, maar de bal miste richting en Atalanta-keeper Pierluigi Gollini had geen moeite de bal te pakken.

Ajax kwam in de tweede helft op het veld zonder Brobbey. Vlak rust voor voor rust was hij hard in botsing gekomen met ploeggenoot Nicolás Tagliafico en bleef even groggy op het veld liggen. De Amsterdammers kwamen fel uit de startblokken op zoek naar de broodnodige treffer, maar echt gevaarlijk werd het niet voor het doel van de Italianen.

Ajax-doelman André Onana moet handelend optreden bij een actie van Cristian Romero. Ⓒ ANP

Met nog een half uur op de klok viel het tempo weer terug. In de 67e minuut zag het er nog even naar uit dat invaller Klaas-Jan Huntelaar een strafschop mee zou krijgen, maar de scheidsrechter vond de duw van Freuler te licht.

Kans Klaassen

Een kwartier voor tijd kreeg Davy Klaassen zomaar uit het niets een prima kans op de 1-0. Na een hakje van invaller Jurgen Ekkelenkamp stond hij oog in oog met doelman Gollini, maar Klaassen schoot op zijn voeten.

Rood Gravenberch

Het slotoffensief moest Ajax uitvoeren met 10 man. In de 79e minuut kreeg Ryan Gravenberch zijn tweede gele kaart na een zwaai met zijn arm richting Alejandro Gómez. Even later kreeg Ajax de genadeklap. Invaller Luis Muriel schoot de 0-1 binnen en versperde Ajax zo definitief de weg naar een vervolg van de Champions League.

Bij Atalanta hadden de Nederlanders Hans Hateboer en De Roon een basisplaats. Sam Lammers bleef op de bank.

