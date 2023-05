Premium Het beste van De Telegraaf

’MMA-meester’ Melvin van Suijdam: voor de klas en in de kooi

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Melvin van Suijdam is behalve MMA-vechter ook gymnastiekleraar in het speciaal onderwijs. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Het contrast kan bijna niet groter zijn dan bij Melvin van Suijdam (34). De man die doordeweeks als voorbeeld geldt voor de kinderen van het speciaal basisonderwijs bij De Klimop in Almere-Buiten, stapt vanavond in Praag een MMA-kooi in om zijn tegenstander - plat gezegd - in elkaar te rossen. In dit geval voor de verdeling van een prijzenpot van in totaal één miljoen euro (over heel 2023) tijdens de Oktagon-serie, het grootste Europese event in mixed martial arts. „Je hebt vechters en sporters. Ik ben echt een sporter”, zegt ’MMA-meester’ Melvin.