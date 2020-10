PSV: nu ook oppassen voor code rood

Hoe houdt de staf de smalle selectie fit? Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - PSV kreeg de KNVB niet mee om het duel met ADO Den Haag te verplaatsen naar 27 december. En dus wacht er, met de smalle kern spelers die nog over is, een nieuw uitdaging. Hoe houdt de staf zijn spelers fysiek uit het rood, nu komende week wedstrijd nummer vijf, zes en zeven wachten in 22 dagen tijd? Terwijl het coronagevaar nog altijd op de loer ligt.