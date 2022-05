Giro-start Boedapest ’pain in the ass’ voor Mollema: ’Blij als we in Italië zijn’

De 35-jarige renner van Trek-Segafredo neemt zelden een blad voor de mond en ook over het drieluik in Hongarije niet. ,,Maandag is geen koersdag, maar ook geen rustdag. We hadden beter zondagavond naar Sicilië kunnen vliegen, want dan heb je daarna een dag om een beetje rust te pakken. Deze hele trip is eigenlijk heel vervelend”, aldus Mollema, die tijdens een trainingsrit door het met auto’s uitpuilende Boedapest ook al niet op zijn gemak was. ,,Ik voelde me niet zo veilig tussen al dat verkeer.”

Triple

De geboren Groninger staat vrijdag aan het vertrek met het idee zijn triple te vervolmaken. Mollema schaart zich met een ritzege in een illuster rijtje Nederlanders. Alleen Jean-Paul van Poppel, Gerben Karstens, Jeroen Blijlevens, Erik Breukink en Tom Dumoulin slaagden er tot nu toe in om zowel in de Tour, Vuelta als Giro een etappe te winnen. Mollema lukte dat in de eerste twee grote rondes.

Harde val

Al voelt hij zich na zijn harde val in Luik-Bastenaken-Luik nog niet helemaal in staat om zijn doel te realiseren. Mollema lag er ook bij tijdens de massale valpartij, waarbij onder anderen wereldkampioen Julian Alaphilippe verschillende verwondingen en breuken opliep.

"Ik voelde me de dag erna zo stijf als een oude man"

,,Ik ben niet meer een van de jongsten en voelde me de dag erna zo stijf als een oude man. Mijn rug, ribben en knie deden flink zeer. Ik heb wel de trainingen kunnen doen die ik wilde doen. Nu we hier zijn, is het afwachten hoe het de eerste dagen aanvoelt. Ik zal nog veel behandeld moeten worden. De conditie is goed, maar het is allemaal niet perfect. Al verwacht ik dat het vrijdag bij de start weer wat beter is.”

Vibes

Mollema is dus voorlopig nog op zoek naar de goede ’vibes’ voor deze Ronde van Italië. Inmiddels is dit zijn vierde deelname, nadat hij de eerste twee keer als zevende en vijfde eindigde. Een klassement rijden behoort echter tot de verleden tijd, zoals hij ook geen gooi wil doen naar de bergtrui. ,,Dan moet je eveneens bezig zijn om alsmaar punten te halen. Nee, ik ga me volledig focussen om mee te zitten in een vlucht en hopelijk die ritzege halen. Dat is mijn doel.”