Oranje Leeuwinnen zetten nieuwe stap richting EK

Oranje kan deelname aan het EK in Frankrijk over een kleine twee jaar al bijna niet meer ontgaan. De voorsprong op de Sloveense vrouwen is twaalf punten. De regerend Europees kampioen moet nog vier duels spelen. Slovenië komt nog vijf keer in actie. De nummer één van de groep plaatst zich rechtstreeks voor het EK. De nummer twee in de groep moet dat toernooi via een play-off zien te bereiken.

Oranje had pas één tegendoelpunt hoeven slikken in deze EK-kwalificatie, maar de vaak zo solide verdediging zag er matig uit bij het openingsdoelpunt van Slovenië. Kaja Erzen profiteerde van geklungel bij Nederland en zorgde na een half uur voor de 0-1.

Tien minuten voor rust trok Oranje de stand weer gelijk. Een lichte overtreding op Jackie Groenen werd bestraft met een strafschop. Sherida Spitse schoot de toegekende penalty zuiver onder in de hoek. In de tweede helft mocht Spitse opnieuw aanleggen vanaf elf meter. Ook deze keer haalde ze feilloos uit.

Vlak daarvoor was Vivianne Miedema tegen het gras gewerkt. De spits van Oranje maakte vijf minuten later zelf de derde treffer. Een kwartier later scoorde de topscorer aller tijden van Oranje opnieuw. Daarbij bleef het voor de vice-wereldkampioen.