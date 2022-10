PSV tegen Arsenal vrijwel op volle oorlogssterkte

Alleen de van een kruisbandblessure herstellende Olivier Boscagli en de met spierblessures kampende Yorbe Vertessen en Ismael Saibari zijn niet beschikbaar. Boscagli en Saibari sluiten sowieso pas weer in het nieuwe jaar aan. Wat betreft Vertessen is er nog een kansje dat hij eerder weer beschikbaar is.

PSV is in Groep A van de Europa League al minimaal verzekerd van de derde plaats, die recht geeft op overwintering in de (tussenronde van de) Conference League. De Eindhovense club mikt op verder gaan in de Europa League en is daarvoor virtueel geplaatst met de huidige tweede plaats. PSV moet winnen van Arsenal, dat zich vorige week al plaatste voor de knock-outfase van de Europa League, om kans te houden op de eerste plaats in de groep. Om te voorkomen dat Arsenal nu al zeker is van groepswinst, moet PSV minimaal een punt pakken. Dan zouden de Eindhovenaren op de laatste speeldag in theorie nog eerste in de groep kunnen worden bij een nederlaag van Arsenal tegen zwakke broeder FC Zürich en een zege van PSV uit bij FK Bodø/Glimt. De groepswinnaar plaatst zich direct voor de laatste zestien van de Europa League.

PSV bij Arsenal lang stand. Pas in de 71e minuut kreeg het de verliezende treffer om de oren. Ⓒ ANP/HH

FK Bodø/Glimt

Waarschijnlijker is dat het gaat uitdraaien op een strijd met FK Bodø/Glimt om de tweede plaats in de groep, die recht geeft op een vervolg in de tussenronde van de Europa League. PSV heeft na vier speelronden een voorsprong van drie punten op de Noren en een voordeel van een veel beter doelsaldo (+8 tegenover -3). Dat kan de doorslag geven wanneer PSV zou verliezen van Arsenal, FK Bodø/Glimt zou winnen van zwakke broeder FC Zürich en het volgende week boven de poolcirkel net als in Eindhoven zou uitdraaien op een gelijkspel. Bij de bepaling wie in dat geval tweede is, wordt in eerste instantie gekeken naar de onderlinge resultaten. Als die gelijk zijn, is doelsaldo het volgende criterium, dat de doorslag geeft. De tweede plek in de groep geeft recht op een dubbele confrontatie op 16 en 23 februari tegen een nummer drie uit de Champions League. Op dit moment staan gerenommeerde clubs als FC Barcelona, Juventus, Atletico Madrid en Sevilla op een derde plek in de verschillende Champions League-groepen.

Eerste bezoekje Gunners was in 2002

De wedstrijd in het vrijwel uitverkochte Philips Stadion staat onder leiding van de Italiaanse arbiter Marco Di Bello. PSV heeft drie keer eerder tegen Arsenal gespeeld in Eindhoven. Het eerste bezoekje van de Gunners in 2002 liep uit op een 0-4 nederlaag met een openingsgoal na twintig seconden van Gilberto Silva. Twee jaar later ging het een stuk beter en werd het 1-1, waardoor PSV voor het eerst in de clubhistorie overwinterde in de Champions League. In 2007 won PSV met 1-0 door een goal van Edison Mendez, waarmee de basis werd gelegd voor een plaatsing ten koste van Arsenal voor de kwartfinales van de Champions League. Die werd afgedwongen door een 1-1 gelijkspel in Londen door een late gelijkmaker van Alex.

In totaal speelde PSV al achttienmaal in eigen huis in Europees verband tegen een Engelse tegenstander en dat is volledig in balans. PSV won zesmaal, speelde zesmaal gelijk en verloor ook zes keer. Naast de zege op Arsenal bij het laatste bezoek van de Londense ploeg aan Eindhoven werd in het Philips Stadion ook gewonnen van Wolverhampton Wanderers (1980), Leeds United (1995), Newcastle United (1997) en Manchester United (2000 en 2015). In 2008 werd in de UEFA Cup met 1-0 thuis verloren van Tottenham Hotspur. Omdat PSV in Londen met 1-0 had gewonnen, volgde een verlenging en uiteindelijk een penaltyserie. Daarin bleek PSV te sterk mede dankzij een sterk keepende Gomes.