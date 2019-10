’Roda toch mede in handen van tapasbaas’

Dat meldt Dagblad de Limburger maandagavond laat. Nadat de twee dit weekeinde nog wegliepen van de onderhandelingstafel willen ze nu samen met drie lokale zakenlieden alsnog de club overnemen.

De club uit de Keuken Kampioen Divisie moest maandag bij de KNVB een bankgarantie van 900.000 euro overleggen om niet opnieuw gestraft te worden met puntenaftrek. Dat zou de tweede keer zijn dit seizoen.

Het is nog niet duidelijk of dat door de overname van de baan is. De licentiecommissie van de KNVB vergaderde maandagavond, onder meer over de situatie bij Roda JC. Een besluit wordt eerst aan de club gemeld.