Feyenoord in verhit oefenduel in slotminuut langs tiental Atlético Madrid

Feyenoord-Atletico Madrid (2-1) was 40 minuten oud, toen Yannick Carrasco natrapte bij Tyrell Malacia. Wat volgde was een ouderwetse veldslag aan de zijlijn, waarbij Orkun Kokcu even liet zien dat jongens van Varkenoord altijd voor elkaar opkomen. De Turkse international was woest op de vleugelspeler van de Spaanse topploeg. Hij liet Carrasco met een enorme zwieper merken dat hij te ver was gegaan.

Vervolgens haalde de Belg uit naar Kokcu, waarbij hij met zij nagels het bloed in de nek van de Feyenoorder tevoorschijn liet komen. Op dat moment waren de rapen gaar en stortten heel Feyenoord en Atletico zich op de kluwen spelers.

Opstootje

Wie ook bij het opstootje verscheen was Simeone, die als trainer niet zijn beklag wilde doen bij scheidsrechter Dennis Higler maar Carrasco voor de ogen van iedereen helemaal overhoop schold.

Feyenoord-Atlético Madrid was regelmatig niet zo vriendschappelijk. Ⓒ ANP/HH

Simeone was kennelijk van mening dat zijn speler de hele oefenpartij tegen de Rotterdammers voor hem had verpest. Atletico was speciaal naar Rotterdam gevlogen en in de aanloop naar de start van La Liga wilde Simeone dingen uitproberen met zijn ploeg. Dat ging nu de mist in. Want Higler was onverbiddellijk en gaf Carrasco de rode kaart.

Heerlijk begin

De boosdoener ging drijfnat van het veld, omdat hij ook nog 30 liter bier vanaf de tribune over zich heen kreeg.

Het duel was voor de Rotterdamse aanhang al heerlijk begonnen, omdat Feyenoord zijn beste goal uit de hele voorbereiding maakte. Een ingestudeerde hoekschop, die via Kokcu en Marcos Senesi bij doelpuntenmaker Bryan Linssen terechtkwam, was er een uit het boekje.

Aardige opsteker

Een aardige opsteker zo tussen twee Europese duels in. Donderdag wacht FC Luzern weer en daarna nog een voorronde voor de Conference League. In de slotfase na heel veel wissels van beide kanten deed Atletico met tien man nog wat terug, maar Slot kan dik tevreden zijn over het optreden van zijn ploeg.

Hij zag in de blessuretijd Naoufal Bannis de 2-1 maken en dat was een aardige beloning voor alle inzet en flair die Feyenoord toonde tegen de Spanjaarden.