Familie Steijn ontvangt opnieuw bedreigingen: ’Dit tart alles’

De oefenmeester maakte bekend dat zijn gezin forse bedreigen heeft ontvangen na het statement dat Sem Steijn een dag eerder maakte nadat hij namens ADO scoorde op bezoek bij NAC. Volgens vader Steijn komen de bedreigingen daar vandaan. „Er is vannacht en vanmorgen vanalles aan bedreigingen bij ons binnen gekomen. Dat was vorig jaar ook al zo, maar dat werd toen behoorlijk gebagatelliseerd door NAC-iconen en een aantal vooraanstaande journalisten die een NAC-hart hebben.”

Steijn besloot om over te gaan tot aangifte. „Vorig jaar hebben we dat niet gedaan, omdat we het allemaal niet groter wilden maken. Maar wat er vandaag ook weer richting mijn kinderen is gekomen, dat tart alles. Bij dezen wil ik ook alle mensen die mee hebben gedaan aan karaktermoord richting mij bedanken dat ook mijn kinderen nu weer volop bedreigd worden”, wees hij onder anderen ook nog even naar een aanwezige in de ESPN-studio.

Steijn staat in contact met zijn voormalig werkgever over de bedreigingen. „Er is heel veel contact geweest met de veiligheid binnen NAC. Het feit is dat ik als oud-trainer niet eens op een veilige manier mijn oud-collega’s een hand kan geven. Dan moeten we eens gaan nadenken of dat de normale gang van zaken is.”