Zeiler Heiner heeft medaille voor het grijpen bij WK

Op de laatste dag van de vlootraces klom hij van de vierde naar de tweede plek in het klassement. Heiner kwam vrijdag als achtste en derde over de finish. Daardoor belandde de 30-jarige zeiler uit Enkhuizen op 46 punten na 9 races. De tiende en laatste race ging vanwege de zeer variabele windomstandigheden niet door.

De Nieuw-Zeelander Josh Junior behield zijn leidende positie, hoewel hij in de achtste race nog wel zijn schrapresultaat (16e) liet noteren. Met een totaal van 30 punten heeft Josh Junior het goud binnen handbereik. Alleen als hij zaterdag in de medalrace, met tien deelnemers, in de achterhoede eindigt, kan de Nieuw-Zeelander de wereldtitel nog aan Heiner verspelen. De Nederlander dient de finale, met dubbele punten, dan wel te winnen. De Hongaar Zsombor Berecz staat derde, op 3 punten van Heiner.

Heiner behaalde in 2017 WK-brons. Hij veroverde in 2014 de wereldtitel in de Laserklasse. Heiner is al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020.