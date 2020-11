Ola John pijnigt FC Twente bij terugkeer in Veste

Voor FC Twente, dat onder Ron Jans zo goed aan het seizoen was begonnen, was het pas de tweede nederlaag van dit seizoen. De tukkers hadden in de eerste negen speelronden slechts twee puntjes minder bijeengesprokkeld dan PSV en maakten een uitstekende indruk met fris en verzorgd voetbal.

Angstgegner

RKC Waalwijk is echter een tegenstander die FC Twente niet heel goed ligt. Vorig seizoen verspeelden de tukkers vijf punten tegen de hekkensluiter, die door het stilleggen van de competitie vanwege corona toch in de Eredivisie bleef. In Enschede werd het 3-3, het enige punt dat RKC toen pakte in de eerste elf speelronden en in Waalwijk werd het 3-0. In een wat verder verleden, om precies te zijn in 2012, schakelde RKC de tukkers uit in de play-offs voor een Europa League-ticket door in Enschede met 1-0 te winnen door een goal van Furkan Alakmak.

Ola John

Aanvankelijk leek er ditmaal tegen RKC niet veel aan de hand voor FC Twente. De eerste grote kans was voor FC Twente via Halil Dervisoglu, die echter niet meer dan een rollertje produceerde. Er sloop slordigheid in het spel van de thuisploeg en het was Ola John die met een uitstekende actie op de achterlijn Godfried Roemeratoe uitspeelde en goed voorzette op Cyril Ngonge, die de 0-1 binnenschoot.

Zelfs na de achterstand was FC Twente niet wakker. Ajax-huurling Kik Pierie sjokte met de bal aan de voet richting middenlijn en werd afgetroefd door de veel fellere John en Finn Stokkers, waarbij de eerste de bal veroverde en zijn ploeggenoot wegstuurde, die verwoestend uithaalde: 0-2.

Geen schim

Pierie is nog altijd geen schim van de verdediger die bij SC Heerenveen een goed niveau haalde en daarmee een transfer naar Ajax verdiende. In Amsterdam zou Pierie geen minuut in de hoofdmacht spelen en bij FC Twente hoopt hij dit seizoen de weg omhoog weer in te slaan. Tegen RKC kwam hij echter niet uit de verf en ontsnapte hij in de tweede helft aan rood na een harde overtreding op Stokkers.

Voor John eindigde de wedstrijd na 45 minuten, waarin hij zijn stempel had gedrukt met twee sterke momenten. Zo werd het een mooie terugkeer in de Grolsch Veste voor de tukker met Liberiaanse roots, die zijn opleiding genoot bij FC Twente en in 2012, het jaar van zijn doorbraak, voor 12 miljoen euro werd verkocht aan Benfica.

Ontluisterend

Het ontluisterende voor FC Twente was dat RKC Waalwijk in het vervolg van de wedstrijd moeiteloos overeind bleef. De thuisploeg wist nauwelijks iets af te dwingen en ook het inbrengen van Luka Ilic, Alexander Jeremejeff, Lazaros Lamprou en Ramiz Zerrouki kon de ommekeer niet bewerkstelligen. De grootste kansen waren nog voor RKC, maar FC Twente-doelman Joël Drommel stond prima te keepen bij twee inzetten van Richard van der Venne.

De tweede nederlaag van FC Twente deze competitie en tweede zege van RKC deze competitie was onafwendbaar. Een mooie opsteker voor de Waalwijkers, die het cadeautje van een jaartje extra Eredivisie hebben gebruikt om stappen voorwaarts te maken. Met de confrontatie met concurrent VVV voor de boeg heeft RKC een mooie kans om al voor de kerst verder weg te lopen van de onderste plekken, waarop het vorig seizoen een abonnement had.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Eredivisie

In de nieuwe podcast Kick-off bespreken chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en presentator Pim Sedee het laatste voetbalnieuws.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify en Apple Podcasts.