Atletiekunie: ’Géén grondslag dopingbeschuldiging Van Commenée’

NRC en Trouw suggereerden eerder deze maand in een artikel dat Van Commenée heeft aangezet tot het gebruik van schildkliermedicijn Thyrax, een middel dat prestatiebevorderend zou zijn, al is dat wetenschappelijk nooit bewezen.

„Nader onderzoek door de Atletiekunie, in afstemming met de Dopingautoriteit, heeft uitgewezen dat iedere fundamentele grondslag voor een dergelijke beschuldiging ontbreekt”, aldus de atletiekbond in een verklaring.

Hassan en Bol distantieerden zich al

„De Atletiekunie wil benadrukken dat voormalig hoofdcoach Van Commenée op het gebied van dopingregelgeving integer heeft gehandeld, er nooit dopingsignalen of -meldingen in relatie tot zijn persoon zijn binnengekomen en dat de ’geciteerde’ atleten onbedoeld zijn betrokken in een onjuiste weergave. Het stelt de sport met alle stakeholders en specifiek de atleten en hun geweldige prestaties onterecht in een negatieve context.”

Vorige week distantieerden toppers uit de Nederlandse atletiekwereld, onder wie Sifan Hassan en Femke Bol, zich van het beeld dat begin deze maand is geschetst van de cultuur binnen de Atletiekunie. Er zou volgens de kranten sprake zijn geweest van een verstoord topsportklimaat onder het bewind van technisch directeur Ad Roskam en Van Commenée.