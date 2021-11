Premium Het beste van De Telegraaf

Fout Britse scheidsrechter kan grote gevolgen hebben Sjinkie Knegt dupe van blunder: ’Dit was een arbitrale dwaling’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Sjinkie Knegt was de dupe van een blunder Ⓒ ANP/HH

DEBRECEN - De blunder van hoofdscheidsrechter Peter Worth zou voor de Nederlandse shorttrackers weleens grote gevolgen kunnen hebben. Sjinkie Knegt kreeg een penalty in zijn heat, waarin hij op weg leek naar de halve finales van de 1500 meter. „Dit was een arbitrale dwaling. Ik had niet het idee dat ik iets verkeerd deed”, zei de Fries schouderophalend achter de coulissen in de Fönix Aréna.