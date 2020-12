Gary Anderson hekelt Mensur Suljovic: ’Echt belachelijk, ik was helemaal van het pad af’

Anderson ging tegenover Sky Sports helemaal los over de houding en het spel van Suljovic, wat hem ontzettend hoog zat. „Als het zo doorgaat in het vervolg, dan ben ik helemaal klaar met het darten”, fulmineerde The Flying Scotsman, die in 2015 en 2016 wereldkampioen werd.

Tafeltjes

Vanaf het begin van zijn partij tegen Suljovic was duidelijk merkbaar dat Anderson niet in zijn hum was op het podium. „Het begon al met de verdeling van de tafeltjes”, verklaarde de 50-jarige Schot. „Ik kwam niet bij het tafeltje te staan dat mij voorafgaand aan de wedstrijd was toegewezen. Maar dat probeerde ik uiteindelijk maar naast me neer te leggen.”

Anderson leek wel een beetje gedesoriënteerd doordat Suljovic de ’tafelindeling’ in de war had geschopt. „Mensur bleef daar ook maar staan, waardoor ik helemaal een andere looproute moest nemen om even bij mijn tafeltje terecht te komen. Ik was na de eerste set helemaal van het pad af.”

Mensur Suljovic. Ⓒ PDC/Lawrence Lustig

’Belachelijk’

Of die bijkomstigheid invloed had op het spel van beide spelers is gissen, maar feit is dat de vier eerste sets telkens een break opleverden. Suljovic leek er een sport van te maken om zo langzaam mogelijk zijn beurt af te werken. „Hoe hij dat deed, was verschrikkelijk. Echt belachelijk hoeveel tijd hij daarvoor nam”, aldus Anderson. „Dit is nou echt een van de redenen waarom ik steeds minder plezier aan de sport beleef.”

Nadat hij in de vijfde set 3-2 achter kwam, won Anderson de laatste twee sets echter wel en verzekerde hij zich van een ticket voor de laatste zestien, waarin hij de winnaar van het duel tussen Jason Lowe en Devon Petersen treft. „Maar als het zo verder gaat, ben ik klaar met de sport. Dan ga ik wel golfen ofzo. Dit wil ik niet meer meemaken. Ik denk dat bijna alle kijkers hebben weggezapt tijdens de wedstrijd. Ik had dat in elk geval wel gedaan.”