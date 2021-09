Toto Wolff geen fan van sprintraces: ’Vlees noch vis’

Na de weekenden in Silverstone en Monza wacht in november, in Brazilië, nog een derde probeersel met de zaterdagse sprintrace. Daarin wordt de startopstelling van zondag bepaald. Mogelijk wordt de opzet met het oog op de toekomst veranderd. Een optie is dat de startopstelling in dat soort weekenden gewoon via de normale kwalificatie op vrijdag wordt bepaald en de sprintrace op zaterdag dan een op zichzelf staande wedstrijd is, waarin meer punten te verdelen zijn.

Er wordt ook naar de mogelijkheid gekeken om die sprintrace dan aan te vangen met een zogeheten reversed grid, zodat de toppers achteraan moeten beginnen. Mercedes-teambaas Toto Wolff is wat dat betreft nog altijd fel tegenstander. „Dat zouden we niet moeten willen in de Formule 1. Dat is meer iets voor de junior-klasses”, aldus de Oostenrijker, die ook geen fan is van de huidige opzet.

„Het format zoals nu geeft weinig voordelen. Niemand neemt echt risico en er zijn weinig punten te verdelen. Dan ga je niet alles riskeren met het oog op de startpositie van zondag. Verder zien we weinig inhaalacties. Laten we het in Brazilië nog een keer proberen, maar persoonlijk vind ik het nu vlees noch vis.”

Wolff ziet meer in het schrappen van één vrije training. Na twee in plaats van drie trainingen zou op zaterdag dan de kwalificatie zijn. De teambaas en CEO van het Formule 1-team van Mercedes staat overigens niet alleen in zijn kritiek. Max Verstappens teamgenoot Sergio Pérez noemde de sprintrace zaterdag in Monza ’erg saai’. „Voor zowel de coureurs als de fans. Het brengt eigenlijk niets.”