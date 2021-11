Tom Dumoulin ook zonder wielen razendsnel: coureur tweede in hardloopwedstrijd

Tom Dumoulin. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Dat Tom Dumoulin snel is op de fiets, is al even bekend, maar de Limburger toonde zondag aan ook op hardloopschoenen veel klasse te hebben. Tijdens de 10 kilometer van de Groene Loper Run in Maastricht werd de Nederlands kampioen tijdrijden tweede.