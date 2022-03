Opvallende ontboezeming: Ronald Koeman werd ’via-via’ benaderd door PSV

,,Mijn gevoel was nooit top, ik had nooit zekerheid”, verklaarde de 58-jarige Koeman in een openhartige terugblik op de afgelopen jaren in Catalonië. ,,Maar met de spelers was ik heel erg goed. Ik heb nooit het gevoel gehad dat zij het niet meer in mij zagen zitten.”

Toch waren er ook dingen die Koeman achteraf anders had willen aanpakken. ,,Ik had misschien niet moeten accepteren dat bepaalde spelers werden verkocht. Het geval Lionel Messi staat daar buiten, maar ik ging op de laatste dag van de transferdeadline bijvoorbeeld akkoord met het vertrek van Antoine Griezmann.”

"Eigenlijk had ik mijn poot stijf moeten houden en nee moeten zeggen"

Toch kon Koeman eigenlijk niet anders, gezien de penibele financiële situatie van FC Barcelona. ,,Ik noem geen bedragen, maar Griezmann verdiende veel geld en had nog een contract voor drie jaar. Atlético Madrid wilde uiteindelijk veertig of vijftig miljoen euro betalen. Ja, reken maar uit. Maar eigenlijk had ik mijn poot stijf moeten houden en nee moeten zeggen. Want wie moest ik nu opstellen?”

Toch is Koeman ook trots wanneer hij terugblikt op zijn tijd in Camp Nou, waar hij ondanks alles nog wel de Spaanse beker won. „Ik heb heel veel jonge spelers een kans gegeven. Dat heeft de club weer een toekomst gegeven, zeker gezien de grote financiële problemen.”

Ronald Koeman in zijn tijd als trainer van PSV. Ⓒ ANP/HH

PSV

Koeman kijkt inmiddels weer vooruit en verklapte ’via via’ te zijn benaderd vanuit Eindhoven. „Toen was het nog niet bekend dat Schmidt zou vertrekken bij PSV. De vraag was of ik bij een eventueel vertrek van de trainer op de shortlist wilde staan. Ik heb gezegd dat ik dat niet wilde.”

De ontboezeming van Koeman is opvallend. Algemeen directeur Gerbrands heeft altijd aangegeven dat er door PSV niet met andere trainers zou worden gesproken, zolang de onderhandelingen met Schmidt nog gaande waren.

Ajax

Ook Ajax hoeft niet aan te kloppen bij Koeman, zo benadrukte de oud-speler en -trainer van de club. De Amsterdammers moeten het vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars nog opvangen en zien komende zomer mogelijk trainer Erik ten Hag naar het buitenland verkassen.

Bondscoach

Oranje dan? „Dat zou wel logisch zijn, ja. Het heeft helemaal geen zin om procenten te noemen, maar ik denk wel dat de kans aanwezig is. Er is nog geen contact geweest.”

In de Videoland-serie Força Koeman zei Koeman eerder al: „Je wordt bondscoach om ook een eindtoernooi mee te maken. Dat ontbreekt. Als ik daar ooit weer een kans voor krijg... Ik ga niet solliciteren, maar dat is wel een gemisje. Wie weet komt dat nog een keer. Dat past misschien nog wel het beste bij mij: niet iedere dag op het veld staan.”