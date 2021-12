Premium Het beste van De Telegraaf

Voor Rotterdamse club zit met een zware trilogie voor winterstop venijn in de staart In de aanloop naar de Klassieker lijkt Feyenoord in het nadeel

De spelers van Feyenoord vieren een goal in de Conference League-wedstrijd van afgelopen donderdag. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Arne Slot heeft in zijn eerste halve seizoen als trainer van Feyenoord volop complimenten gekregen, maar voor het gevoel waarmee de Rotterdammers aanschuiven voor de kerstdis wordt het slot van dit kalenderjaar wel heel bepalend. De Stadionclub trapt woensdagavond af met de uitwedstrijd tegen FC Twente voor de KNVB-beker (aanvang 18.00 uur) en moet vervolgens thuis in de Klassieker tegen Ajax en uit tegen SC Heerenveen de huidige topklassering in de Eredivisie waarmaken.