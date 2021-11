Christian Pulisic maakt tongen los met boodschap op zijn shirt

De aanvallende middenvelder van Chelsea trok na zijn treffer zijn shirt een beetje omhoog, waarna de tekst „Man in the mirror” zichtbaar werd. Daarmee reageerde hij op een uitspraak van de Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa. „Mexico is de spiegel, waarin de Verenigde Staten zichzelf willen zien”, zei hij in aanloop naar de altijd beladen wedstrijd. Pulisic gaf met zijn reactie aan toch vooral zichzelf te zien in de spiegel.

„Ik denk dat jullie de boodschap wel begrijpen”, zei Pulisic desgevraagd na afloop tegen de media. „Ik hoef er verder niet te veel over kwijt. Het is niets groots of een poging om een rel te veroorzaken. Het is gewoon een idee dat in mijn hoofd op kwam.”

Door een goal van Weston McKennie werd het uiteindelijk zelfs 2-0 voor de VS, dat daardoor na zeven speelronden op doelsaldo bovenaan staat in de Noord-Amerikaanse kwalificatiepoule. Mexico heeft evenveel punten, Canada heeft er een minder.

Bij Mexico stond Ajacied Edson Alvarez in de basis. Hij werd in de 83e minuut vervangen. Oud-PSV’er Hirving Lozano speelde de hele wedstrijd, terwijl Hector Moreno en Andres Guardado op de bank zaten.