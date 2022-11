Teambaas Mattia Binotto weg bij F1-renstal Ferrari

Binotto laat weten dat hij „met de spijt die dit met zich meebrengt” heeft besloten de samenwerking met Ferrari te beëindigen. „ Ik verlaat een bedrijf waar ik van hou, waar ik al 28 jaar deel van uitmaak. Ik ben ervan overtuigd dat ik alles in het werk heb gesteld om de gestelde doelen te bereiken. Ik verlaat een verenigd en sterk team dat klaar is, daar ben ik zeker van, om de hoogste doelen te bereiken en dat ik het allerbeste wens voor de toekomst.”

„Ik denk dat het goed is om deze stap op dit moment te zetten, hoe moeilijk deze beslissing voor mij ook is geweest. Ik wil alle mensen bedanken die deze reis met mij hebben gedeeld”, aldus de 53-jarige Binotto.

„Ik wil Mattia bedanken voor zijn vele geweldige bijdragen gedurende 28 jaar bij Ferrari en in het bijzonder voor het terugbrengen van het team naar een competitieve positie in het afgelopen jaar. Hierdoor bevinden we ons in een sterke positie om onze uitdaging, om de ultieme prijs in de autosport te winnen, nieuw leven in te blazen. Iedereen hier bij de Scuderia en in de bredere Ferrari-gemeenschap wenst Mattia alle goeds voor de toekomst”, aldus bestuursvoorzitter Benedetto Vigna.

Kritiek

Afgelopen seizoen was er de nodige kritiek op Binotto, die verantwoordelijk werd gehouden voor een aantal tactische fouten. Ferrari-coureur Charles Leclerc eindigde afgelopen seizoen als tweede, op ruime achterstand van wereldkampioen Max Verstappen. Carlos Sainz, ook van Ferrari, werd vijfde.