Doorgaan Spelen blijft onzeker, beslissing valt voorjaar 2021

„Er zijn nu nog veel te veel onzekerheden, het valt niet te voorspellen hoe de situatie met het coronavirus volgende zomer zal zijn”, aldus Endo. „Het is te vroeg om te discussiëren over het al dan niet doorgaan van de Spelen. Maar ergens in maart 2021 moeten we wel dingen gaan beslissen.”

De Spelen van Tokio zouden deze zomer worden gehouden, maar eind maart besloot Japan in samenspraak met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om het mondiale sportevenement vanwege de coronapandemie een jaar uit te stellen. De Spelen staan nu voor 23 juli tot en met 8 augustus 2021 op het programma.

Het vooraanstaande IOC-lid John Coates zei onlangs dat al dit najaar duidelijk moet worden hoe de Spelen er volgend jaar ongeveer uitzien. „In oktober, als er tekenen zijn dat het virus wordt ingedamd, maar nog niet is uitgeroeid, kunnen we de scenario’s gaan uitwerken. We moeten een hele reeks scenario’s hebben voor het geval de Spelen doorgaan”, zei Coates. „Maar het kunnen dan wel eens heel andere Spelen worden dan we gewend zijn.”

De organisatoren willen in ieder geval de kosten zoveel mogelijk drukken. Volgens de Japanse omroep NHK wordt daarom in juli ook geen ’aftelmoment’ gehouden op de dag dat het precies een jaar voor de Spelen is. Vorig jaar pakten de Japanners dat moment groots aan.