VIDEO Pogacar steekt na afloop draak met gefrustreerde Van Aert: ’Like a child!’

„Ik ben heel blij”, aldus Pogacar. „Al mijn vrienden zijn hier, want de finish ligt op drie kilometer van mijn huis. De ploeg geloofde vandaag echt in mij. Ik toonde mijn goede vorm. Het is wel jammer dat Trentin gevallen is. We probeerden nadien op veilig te spelen. We voelden ons goed op de Jaizkibel, het team leverde uitstekend werk. Lafay verdiende de overwinning echt.”

Pogacar kwam als eerste boven op de Jaizkibel en pakte op die manier acht bonificatieseconden. „Als ik de kans heb op bonificatieseconden, ga ik ervoor. Misschien maken die paar seconden aan het eind van de dag niet uit, maar misschien wel als het er echt toe doet.”

Lachen om Van Aert

Bij de cooling down op de rollen viel Pogacar op door een opmerkelijk gebaar. In gesprek met ploegmaat en gele trui Adam Yates deed de Sloveen Van Aert na. Die gooide na zijn tweede plaats zijn bidon kapot uit frustratie. Pogacar illustreerde dit aan Yates door met een denkbeeldige drinkbus hetzelfde gebaar te maken. ,,Like a child”, zegt hij vervolgens daarna.

Pogacar zelf sprintte naar een derde plaats en zag Van Aert zo gefrustreerd in het wiel van winnaar Lafay stranden. Na de rit stapte Van Aert snel in de auto om geen interviews te geven, zo valt te zien bij RTBF Sport.

Yates: „Niemand wilde ons vandaag helpen”

„Het was vandaag een goede dag”, sprak Adam Yates. „We moesten wel bijna de hele dag al het werk opknappen. Niemand wilde ons helpen. Dat was misschien wel te verwachten. De finale ging er wat hectisch aan toe. Omwille van de vlakke aankomst was het wel moeilijk voor mij om een lead-out voor Tadej te doen. Ik bleef dan maar achter hem en probeerde zijn wiel voor anderen te blokkeren.”

Net als in de eerste etappe pakte Pogacar weer wat bonificatieseconden op Vingegaard. De Sloveen rondde als eerste de top van de Jaizkibel en pakte zo acht seconden, Vingegaard nam er vijf. „Ook daar deden we goed ons werk”, sprak de gele trui. „Ik denk dat hij er het maximum nam, maar ik weet het eigenlijk niet.”