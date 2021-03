Rechtbank geeft Kakhi Jordania en FC Den Bosch gelegenheid er toch sámen uit te komen

Voetbal

Georginio Wijnaldum nog steeds gelukkig bij Liverpool: ’Op zich geen reden om weg te gaan’

Een dag voor de ontmoeting van Liverpool met Leipzig in de Champions League kan Georginio Wijnaldum nog weinig zeggen over zijn toekomst. „Er is geen nieuws”, aldus de international van Oranje, wiens contract bij de Engelse kampioen afloopt. „Het enige dat ik kan zeggen is dat ik me hier nog steeds ...