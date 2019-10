Redelijke start Luiten in toptoernooi China

De Nederlander kwam tot een score van 70 slagen op de Sheshan International in Shanghai, twee onder het baangemiddelde. Hij bezet er de gedeelde 26e plaats mee in het klassement.

De Chinees Li Haotong gaf zijn fans waar voor hun geld door als enige op 64 slagen uit te komen, 8 onder par. Hij schreef zeven birdies en een eagle op zijn kaart en leidt met één slag voorsprong op de Fransman Victor Perez, die 65 slagen noteerde.

Luiten hoopt in China hoog te eindigen, want hij kan er veel punten mee verdienen voor de wereldranglijst. De nummer 93 van de wereld wil zo snel mogelijk terug de top 50 in.

Hij meldde op zijn website dat hij voorafgaande aan het toernooi in China lang heeft gesproken met sportpsycholoog en prestatiecoach Karl Morris. De Engelse specialist moet Luiten mentaal sterker maken, vooral bij het putten op de greens. „Het was een heel positieve eerste sessie”, aldus Luiten, die in Shanghai wat moeizaam begon, maar sterk eindigde met een eagle en een birdie op de laatste vijf holes.