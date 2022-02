Guardiola gunt Oekraïner Zinchenko speeltijd bij Manchester City

Oleksandr Zinchenko Ⓒ EPA

De Oekraïense voetballer Oleksandr Zinchenko speelt dinsdag mee bij Manchester City tegen Peterborough in de vijfde ronde van de FA Cup. Dat zei trainer Pep Guardiola in aanloop naar het duel. „Ik denk dat het goed voor hem zal zijn om te spelen en te laten zien waarom hij hier is. Hij is een geweldige speler en moet voetballen”, zei Guardiola.