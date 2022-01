Engelse media diep onder de indruk van Steven Bergwijn: ’Zelden zullen we nog zoiets zien’

Voetbal

KNVB-beker: AZ knikkert Twente eruit, NEC en NAC ook door

AZ blijft in de race om voor de vijfde maal in de clubhistorie de KNVB-beker te winnen. De Alkmaarders wonnen in de achtste finales met 1-2 in Enschede van FC Twente. Na één jaartje afwezigheid heeft AZ daarmee het abonnement op de kwartfinales van de beker verlengd. Vorig jaar zat Ajax de ploeg van...