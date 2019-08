Federer moeizaam verder op US Open

De nummer drie van de wereld, die op jacht is naar zijn zesde eindzege in het grandslam van New York, won in vier sets: 3-6, 6-2, 6-3 en 6-4.

Federer kende een haperende start tegen Dzumhur. De Zwitser liet zich in de eerste set af en toe in de luren leggen door de nummer 99 van de wereld uit Bosnië. Maar allengs groeide de twintigvoudig grandslamwinnaar in de wedstrijd. Met een indrukwekkend aantal van 16 aces en 58 winners toonde hij zijn klasse.

De 38-jarige Zwitser bereikte voor de negentiende keer in zijn carrière de derde ronde in de US Open. Hij neemt het daarin op tegen de winnaar van het duel tussen de Fransman Lucas Pouille en de Brit Dan Evans.

„Het ging net als in de eerste ronde, toen kwam ik ook al zo moeizaam op gang”, vertelde de Zwitser na afloop. In die partij tegen de onbekende Indiër Sumit Nagal verloor hij ook de eerste set. „ aar gelukkig kwam ik er dit keer ook doorheen en vond ik het goede ritme.”