Max Verstappen direct snel tijdens eerste vrije training op nieuw circuit

Premium Autosport

Spanning tussen teambazen Red Bull en Mercedes om te snijden

Teambazen Christian Horner (Red Bull) en Toto Wolff (Mercedes) hoorden tijdens hun persconferentie in Doha dat het verzoek van het laatstgenoemde team om nog eens naar het duel in Brazilië tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton te kijken is afgewezen.