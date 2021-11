Snelste tijd Fernando Alonso in tweede training voor Grand Prix van Brazilië

De Alpine-coureur noteerde een tijd van 1.11,238. Max Verstappen zette de tweede tijd neer, op ruim acht tienden van een seconde van de tweevoudig wereldkampioen. Later op zaterdag (20.30 uur Nederlandse tijd) volgt de sprintrace, waarin de startopstelling voor de race van zondag wordt bepaald.

De tweede training in het sprintrace-weekeinde draait vooral om het verzamelen van data. De focus ligt hem op de racesimulaties in plaats van op het neerzetten van de snelst mogelijke rondetijd.

Tijdens de sessie was er nog geen duidelijkheid over eventuele straffen voor Lewis Hamilton (technisch illegaal DRS-systeem) en Max Verstappen (aanraken vleugel Hamilton na kwalificatie). Hamilton mocht met een andere achtervleugel wel deelnemen aan de training. Het ‘bewuste’ model is in beslag genomen door de FIA. De Brit kwam tot de vijfde tijd in de testsessie.

Max Verstappen Ⓒ ANP/HH

Red Bull-teambaas Christian Horner liet vlak na de start van de training tegenover Sky Sports weten dat hij geen straf verwacht voor Verstappen, omdat hij ‘niets ongebruikelijks’ deed. Ook stelde de Brit dat het op de beelden duidelijk was dat de vleugel van Hamilton vrijdagavond niet door de keuring kwam.

In São Paulo was het een stuk warmer dan op vrijdag. De baantemperatuur liep tijdens de tweede training al op tot boven de vijftig graden. Zondag liggen de temperaturen naar verwachting nog wat hoger. Dat is vaak in het voordeel van Red Bull ten opzichte van Mercedes.