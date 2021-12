Snelste tijd Nyck de Vries, Max Verstappen rijdt 124 rondjes

Op het Yas Marina Circuit reden coureurs in het kader van de young driver test, onder wie De Vries, en huidige Formule 1-rijders die de nieuwe banden van Pirelli voor volgend jaar uittestten.

De Vries – reservecoureur bij Mercedes – noteerde een tijd van 1.23,194. Verstappens snelste rondje was bijna vijf seconden trager, goed voor de zeventiende stek. Om een rappe tijd ging het uiteraard niet bij de Nederlander. De kersverse wereldkampioen kwam wel tot liefst 124 rondjes in Abu Dhabi. Woensdag stapt zijn teamgenoot Sergio Pérez in.

Het was daarmee de laatste activiteit in een Formule 1-auto voor Verstappen dit seizoen. Donderdag ontvangt hij zijn kampioenstrofee in Parijs. In Abu Dhabi reed hij voor de gelegenheid met gouden race-schoenen. De Vries wordt op zijn beurt donderdag gekroond als Formule E-kampioen.