Australian Open: Djokovic door, Barty en Osaka ook

De tennisser uit Servië was een stuk beter op dreef dan in de eerste ronde. Toen rekende hij in vier sets af met de Duitser Jan-Lennard Struff.

Barty door

Ashleigh Barty heeft zich geplaatst voor de derde ronde. De nummer 1 van de wereld won van Polona Hercog uit Slovenië met 6-1 6-4 en had daar iets meer dan een uur voor nodig.

De eerste set verliep heel makkelijk voor de als eerste geplaatste Australische, maar in de tweede set ondervond ze een stuk meer tegenstand van de Sloveense. Na een gelijkopgaande strijd wist Barty ook de tweede set en daarmee de wedstrijd winnend af te sluiten.

Naomi Osaka kende weinig problemen om de derde ronde te bereiken. Ⓒ AFP

Osaka simpel verder

De Japanse titelverdedigster Naomi Osaka heeft zonder al te veel problemen de tweede ronde bereikt op de Australian Open. De nummer 3 van de plaatsingslijst in Melbourne versloeg de Chinese Saisai Zheng in twee sets: 6-2 6-4.

In de eerste set kwam Osaka snel op een 2-0 voorsprong, maar Zheng vocht zich terug tot 2-2. Daarna nam de Japanse het heft in handen en bracht de set met vier games op rij op haar naam.

In het begin van de tweede set ging het tot 2-2 gelijk op. Zheng trok vervolgens het initiatief naar zich toe en liep uit naar 4-2. Daarna was het weer de beurt aan Osaka. Door net als in de eerste set vier games op rij binnen te slepen, trok ze aan het langste eind.