Australian Open: Serena door, Federer, Djokovic, Barty en Osaka ook

Williams (38) had het halverwege de tweede set even lastig met Zidansek, die in de zesde game drie breakpoints kreeg. Die wist ze niet te verzilveren, waarna Williams in rap tempo de drie daaropvolgende games naar zich toe trok. Na 78 minuten maakte Williams het af met een winnende return.

De als achtste geplaatste Williams, die in Melbourne haar 24e grandslamtitel hoopt te veroveren, treft in de derde ronde de Chinese Wang Qiang.

Wozniacki

Eerder op de dag verzekerde de Deense Caroline Wozniacki zich ook van een langer verblijf. De Deense, die na de Australian Open afscheid neemt, ontdeed zich in de tweede ronde van de Oekraïense Dajana Jastremska. Het werd 7-5 7-5 voor de kampioene van 2018.

Roger Federer Ⓒ EPA

Federer laat moegestreden Krajinovic kansloos

Roger Federer heeft zich met een vlotte zege op Filip Krajinovic geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De 38-jarige Zwitser had slechts anderhalf uur nodig om de nummer 41 van de wereld met 6-1 6-4 6-1 aan de kant te zetten.

Federer startte voortvarend en had al na een kwartier een voorsprong van 5-0. Alles lukte bij de zesvoudig kampioen, die de ene na de andere fraaie passing van zijn racket liet komen. Hij hield zijn niveau vast in de tweede set, maar liet Krajinovic toch terugkomen van 4-2 tot 4-4.

In de derde set waren de krachten weggevloeid bij Krajinovic, die dinsdag nog een vijfsetter had gespeeld. Hij pakte op eigen service nog één game, maar leverde bij 5-1 voor de zevende keer zijn opslag in.

„Ik voel me wel een beetje schuldig”, zei Federer. „Dat hij gisteren drieënhalf uur op de baan heeft gestaan en ik helemaal niet. Maar ik ben blij dat het harde werken van de afgelopen weken wordt uitbetaald.”

Djokovic verder

Titelverdediger Novak Djokovic heeft zijn partij in de tweede ronde redelijk eenvoudig naar zich toegetrokken. De nummer twee van de wereld won in drie sets van de Japanner Tatsuma Ito: 6-1 6-4 en 6-2. De wedstrijd duurde iets langer dan anderhalf uur.

De tennisser uit Servië was een stuk beter op dreef dan in de eerste ronde. Toen rekende hij in vier sets af met de Duitser Jan-Lennard Struff.

Novak Djokovic deelt handtekeningen uit aan zijn fans na zijn zege. Ⓒ AFP

Barty door

Ashleigh Barty heeft zich geplaatst voor de derde ronde. De nummer 1 van de wereld won van Polona Hercog uit Slovenië met 6-1 6-4 en had daar iets meer dan een uur voor nodig.

De eerste set verliep heel makkelijk voor de als eerste geplaatste Australische, maar in de tweede set ondervond ze een stuk meer tegenstand van de Sloveense. Na een gelijkopgaande strijd wist Barty ook de tweede set en daarmee de wedstrijd winnend af te sluiten.

Naomi Osaka kende weinig problemen om de derde ronde te bereiken. Ⓒ AFP

Osaka simpel verder

De Japanse titelverdedigster Naomi Osaka heeft zonder al te veel problemen de derde ronde bereikt Open. De nummer 3 van de plaatsingslijst in Melbourne versloeg de Chinese Saisai Zheng in twee sets: 6-2 6-4.

In de eerste set kwam Osaka snel op een 2-0 voorsprong, maar Zheng vocht zich terug tot 2-2. Daarna nam de Japanse het heft in handen en bracht de set met vier games op rij op haar naam.

In het begin van de tweede set ging het tot 2-2 gelijk op. Zheng trok vervolgens het initiatief naar zich toe en liep uit naar 4-2. Daarna was het weer de beurt aan Osaka. Door net als in de eerste set vier games op rij binnen te slepen, trok ze aan het langste eind.