Kiki Bertens heeft juiste ’mindset’ en is klaar voor Australian Open

Kiki Bertens heeft wat fysiek probleempjes achter de rug maar leeft ontspannen toe naar de Australian Open. Ⓒ Getty Images

MELBOURNE - De focus is er bij Kiki Bertens, de verbetenheid en ook de lach. Onder een stralende zon trainde de Westlandse anderhalf uur met sparringpartner Wesley Koolhof. De zware ’workout’ lijkt geen invloed te hebben op de zorgen barende achillespees, ook getuige de grapjes die ze op court 5 van Melbourne Park maakte. „Ik heb lekker getraind”, liet ze weten. „En ik voel me goed”, aldus Bertens, die het dinsdag in de eerste ronde van het Australian Open opneemt tegen Irina-Camelia Begu.