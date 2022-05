Real Madrid meest waardevolle voetbalclub: bijna 3,2 miljard euro

Sport

Hockeyers Bloemendaal op voorsprong in play offs-finale na shoot out-thriller met Pinoké

Bloemendaal heeft een reuzenstap gezet in prolongatie van de landstitel. Pinoké, debutant in de play-offs, werd in eigen huis in het eerste finaleduel in een best-of-three-serie verslagen. De Mussen konden na een 3-3 eindstand tijdens de shoot-outs beter overweg met de zenuwen.