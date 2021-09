Premium Het beste van De Telegraaf

Prolongatie van wereldtitel geen uitgemaakte zaak voor Nederland Nederlands motorcrossteam weet wat het te doen staat: ’We kunnen aan de bak’

Jeffrey Herlings verdedigt met het Nederlandse motorcrossteam dit weekeinde in Italië de wereldtitel in de Motorcross of Nations (MXoN). Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Het Nederlandse motorcrossteam, bestaande uit Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff, Roan van de Moosdijk en reserverijder Kay de Wolf, verdedigt dit weekeinde in Italië de wereldtitel in de Motocross of Nations (MXoN). Op TT Circuit Assen won Oranje in 2019 voor het eerst in de historie de prestigieuze landenwedstrijd. Het werd toen in aanwezigheid van koning Willem-Alexander een onvergetelijk feest. Of het zondag op het harde zand van Circuito Tazio Nuvolari in Mantova weer een Oranje-party wordt, is geen uitgemaakte zaak. Al behoort Nederland wel weer tot de favorieten.