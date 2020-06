City hoopt op Agüero, maar houdt rekening met lange absentie

Hij werd halverwege het duel, dat met 5-0 werd gewonnen, gewisseld voor Gabriel Jesus. „De scans die ik dinsdagochtend heb gedaan, hebben beschadigingen in mijn linkerknie aangetoond”, aldus Agüero. „Het is balen, maar ik ben vol goede moed en hoop zo snel als mogelijk terug te keren.”

Champions League

Agüero reist af naar Barcelona voor verder onderzoek. Volgens trainer Pep Guardiola is het zelfs mogelijk dat de spits de rest van het seizoen niet meer in actie komt. City is nog actief in de Champions League en staat in de achtste finales tegenover Real Madrid. Het eerste duel, in Madrid, werd met 2-1 gewonnen.

Liverpool-trainer Jürgen Klopp bekende maandagavond met enige verbazing naar de wedstrijd van Manchester City te hebben gekeken. Klopp was aan de hand daarvan vooral verbaasd over de prestaties van zijn eigen elftal.

Ondenkbaar

„Wat ik me realiseerde toen ik naar de wedstrijd keek, was hoe het mogelijk is dat een team twintig punten voorsprong heeft op een team als dat van Manchester City. Dat is ondenkbaar”, zei Klopp, die daarmee de regerend landskampioen een compliment gaf. City won met 5-0 van Burnley, waardoor het kampioensfeest van Liverpool nog niet op woensdag kan plaatsvinden.

Woensdagavond tegen Crystal Palace is Liverpool gewaarschuwd, want die club was in 2017 de laatste die een competitiewedstrijd op Anfield wist te winnen. De trainer van Liverpool kan weer een beroep doen op Mohamed Salah en Andy Robertson, maar James Milner en Joel Matip zijn er niet bij.

